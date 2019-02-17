Магазин рольставни в Москве

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Изготовление гаражных ворот и рольставни для туалета и шкафа: квалифицированные услуги

Основная задача защитных рольставни - системы безопасности – предотвращение взлома, проникновения в помещения или на территорию с целью хищения, грабежа, разбоя, вандализма.

мебель, элементы декора помещений, финишный ремонт от прямых солнечных лучей, продлевая срок службы;

светопрозрачные конструкции от действий вандалов, разгула стихии, летящих из-под колес транспорта камней;

всех, кто находится внутри, от посторонних взглядов, обеспечивая конфиденциальность жизни, отдыха, работы.

Рольставни, изготовленные на заказ для объектов в Москве и области профессионалами, выглядят стильно, не портят фасады, а гармонируют с ними.

Где заказать по типоразмерам рольставни на окна и двери в Москве или Подмосковье

Решили купить рольставни на окна и двери загородного дома в Подмосковье? Хотите заказать по своим типоразмерам небольшие рольставни для туалета в Москве? Важно обеспечить защиту коттеджа, офиса, торгового или иного заведения от злоумышленников?

8700 заказов;

2700 изделий для самостоятельного монтажа;

5400 заявок от наших дилеров.

В компании «Рол-Сервис» вы можете заказать и купить под любые проемы рольставни следующих категорий:

Рольставни, роллетные системы или рулонные жалюзи – одно из лучших изобретений в сфере защиты зданий и сооружений разного назначения, частных, коммерческих, государственных объектов недвижимости.Помимо этого роллетные системы выполняют еще целый ряд функций. В частности, в отличие от решеток, они защищают:Роллетные системы также защищают от пыли и грязи, тополиного пуха и пыльцы, что радует домашних хозяек и клинеров, людей с астмой, аллергическими реакциями. Эта разновидность жалюзи препятствует проникновению в помещения грызунов, бродячих и домашних животных, птиц.Есть еще и психологический эффект при применении этих систем: если решетки монтируются стационарно, то рулонные жалюзи можно поднять в любой момент, и у человека не возникнет ощущение, что он «за решеткой, в темнице сырой»! Прекрасный вид из окна не будет испорчен.Все эти вопросы и другие вопросы по заявкам частных и юридических лиц решают специалисты «Рол-Сервиса». Цена на наши качественные, профессионально выполненные и грамотно установленные изделия в среднем ниже аналогов в столичном регионе. ООО «Рол-Сервис» - узкоспециализированная компания полного цикла. Присутствуем на рынке Москвы и Московской области с 2007 года. Предоставляем все виды услуг в сфере производства и монтажа рольставней. За более чем 11-летний период свой деятельности (данные на декабрь 2019 года) мы выполнили:Производство ведем на собственных, отлично оборудованных мощностях. Являемся официальным представителем поставщиков комплектующих и автоматики, что обеспечивает:высокую степень надежности изделий; длительный срок службы рольставней; низкие цены на элементы и на конечный продукт даже при самой сложной задаче; возможность оперативной замены вышедших из строя комплектующих, запчастей. В штате компании работают только профессионалы. Профильный опыт бригадиров-монтажников - от 5 лет. Опыт ведущих сотрудников - более 10 лет. Категории производимых рольставней





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В ассортименте представлены все ценовые категории изделий – от эконом до VIP, включая специальную антивандальную защиту. Произведем и установим рольставни на большие окна и нестандартные дверные проемы. В продаже всегда комплектующие и запчасти для самостоятельного ремонта систем.



Услуги монтажа и обслуживания роллетных жалюзи

Мы изготовим, доставим изделия и проведем грамотный монтаж систем. Обеспечиваем модернизацию при появлении инновационных решений. При необходимости произведем частичную или полную замену частей входящих в рольставни, заменим полотно.



Время реагирования на заявку 12 часов.

Полное восстановление работоспособности в течение 24 часов.

Цены и особенности заказа рол ставней

офисными, торговыми, развлекательными, спортивными, сервисными центрами;

коммерческими и государственными учреждениями;

медицинскими и детскими заведениями;

управляющими компаниями жилых комплексов, коттеджных поселков;

подрядными организациями в сфере строительства, ремонта, отделки.

При больших объемах разовых заказов предлагаем скидки на цену рольставни.

При поступлении заявки на производство по персональным типоразмерам рольставней на окна и двери в Москве или любом районе Подмосковья мастер приедет на объект для проведения точных замеров, выявления особенностей защищаемых проемов. После согласования с клиентом сметы, составляется договор.Предлагаем квалифицированное сопровождение объектов при установке рольставней на двери и окна в Москве и по всей Московской области. Мастер оперативно выезжает на место для диагностирования проблемы, проводит ремонт, замену автоматики или комплектующих.Наиболее расходные запчасти всегда присутствуют на нашем складе. Редкие доставим под заявку от производителя по ценам дилера. Даем гарантию как на изделия, так и на все виды услуг.Компания «Рол-Сервис» выполняет заявки на изготовление по низким ценам производителя рольставни на ворота, двери, в туалет, на окна для объектов частных, юридических лиц, ИП в Москве и Московской области. Среди наших клиентов – мелкие, средние и крупные предприятия и организации. На постоянной основе работаем с:

При сотрудничестве на постоянной основе, включая обслуживание установленных роллетных систем, продумываем персональные, всегда привлекательные договорные условия.

Обеспечиваем клиентам всестороннюю и бесплатную информационную, консультационную поддержку. По фиксированным ценам дилера ведем продажу запчастей для проведения самостоятельного ремонта. Производство рольставней на окна и двери в Москве и Подмосковье ведется после поступления предоплаты 50% Принимаем оплату наличными и по безналичному расчету. Оформляем необходимые бухгалтерские документы.

Предварительный расчет стоимости заказа можно провести на сайте по базовым тарифам на изготовление, комплектацию, тип управления. Точная смета составляется индивидуально, после получения данных от замерщика, с учетом скидок, бонусов, договорных условий взаимодействия.

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Обращайтесь в компанию «РолСервис», и на вашем объекте появится надежная защита!

Обновлено август 2019