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Популярные рольставни

Рольставни на окна недорогие 1250 x 1500 Электропривод
Рольставни на окна недорогие 1250 x 1500 Электропривод

11 869.00 р.

Рольставни сантехнические недорогие 700 x 1750
Рольставни сантехнические недорогие 700 x 1750

7 290.00 р.

Рольставни защитные на окна 1500 x 1750 Электрические
Рольставни защитные на окна 1500 x 1750 Электрические

18 788.00 р.

Рольставни на двери 1000 x 2250 с ручным управлением
Рольставни на двери 1000 x 2250 с ручным управлением

10 010.00 р.

Ворота рольставни гаражные 2500 x 2400 ПИМ, Замок
Ворота рольставни гаражные 2500 x 2400 ПИМ, Замок

41 700.00 р.

Стандартные рольставни

Рольставни для шкафа 900 х 1100
Рольставни для шкафа 900 х 1100

6 500.00 р.

Антивандальные Рольставни на окна недорогие 3000 x 2000
Антивандальные Рольставни на окна недорогие 3000 x 2000

50 280.00 р.

Антивандальные Рольставни на окна и двери 3000 x 1500
Антивандальные Рольставни на окна и двери 3000 x 1500

32 730.00 р.

Антивандальные Рольставни на окна 2000 x 1750 Электро мотор
Антивандальные Рольставни на окна 2000 x 1750 Электро мотор

26 790.00 р.

Антивандальные Рольставни на окна 1750 x 1750 с электро управлением
Антивандальные Рольставни на окна 1750 x 1750 с электро управлением

24 250.00 р.

Отзывы покупателей

Электрические Рольставни на окна для магазина 2000 x 1750
Электрические Рольставни на окна для магазина 2000 x 1750

Заказали рольставни в офис, который находится на первом этаже. Модели с электроприводом отличаются п..

Тимур
17.02.2019
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Рольставни в туалет 400 х 2200
Рольставни в туалет 400 х 2200

Шикарный ремонт в туалете портили выступающие трубы и стояк. Посетили интернет-магазин rolstavni.sho..

Людмила
11.02.2019
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Электрические Рольставни на окна для магазина 2000 x 1500
Электрические Рольставни на окна для магазина 2000 x 1500

Возникла актуальная проблема обеспечить надежную защиту окон от злоумышленников в цветочном магазине..

Антон
31.01.2019
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Рольставни на двери защитные 1000 x 2250 с электро управлением
Рольставни на двери защитные 1000 x 2250 с электро управлением

Заказали коричневые рольставни на двери для прямого назначения – защита помещения ресторана в ночное..

Николай
21.01.2019
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Рольставни сантехнические недорогие 450 x 750
Рольставни сантехнические недорогие 450 x 750

Возникла проблема визуальной маскировки выступающих труб и стояка в туалетной комнате. Решила купить..

Галина
20.01.2019
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Рольставни в туалет 400 х 2000
Рольставни в туалет 400 х 2000

Нашли идеальный вариант маскировки труб в ванной комнате без ограничения доступа к счетчику – рольст..

Евгений
21.12.2018
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Рольставни на двери защитные 750 x 2000 с электроприводом
Рольставни на двери защитные 750 x 2000 с электроприводом

Надежность и безопасность нашего магазина теперь обеспечивают рольставни. Стильные, надежные, удобны..

Дмитрий
20.12.2018
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Рольставни на окна для магазина 1000 x 2000 с Электроприводом
Рольставни на окна для магазина 1000 x 2000 с Электроприводом

Заказывали рольставни с монтажом коричневого цвета на окна для торгового павильона с электроприводом..

Георгий
20.12.2018
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Рольставни на двери защитные 750 x 2250 Электропривод
Рольставни на двери защитные 750 x 2250 Электропривод

В небольшой торговый центр Москвы решили заказать защитные рольставни на двери с электроприводом и б..

Тамара
06.12.2018
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Рольставни для шкафа 850 х 1100
Рольставни для шкафа 850 х 1100

данный товар только что опубликован и должен понравится тем кто хочет купить рольставни для шкафа. ..

Андрей
25.09.2018
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Магазин рольставни в Москве

Профессиональное изготовление рольставни на окна, двери по доступным ценам в Москве и Подмосковье


Изготовление гаражных ворот и рольставни для туалета и шкафа: квалифицированные услуги 

Рольставни, роллетные системы или рулонные жалюзи – одно из лучших изобретений в сфере защиты зданий и сооружений разного назначения, частных, коммерческих, государственных объектов недвижимости.

Основная задача защитных рольставни - системы безопасности – предотвращение взлома, проникновения в помещения или на территорию с целью хищения, грабежа, разбоя, вандализма.

Помимо этого роллетные системы выполняют еще целый ряд функций. В частности, в отличие от решеток, они защищают:
  • мебель, элементы декора помещений, финишный ремонт от прямых солнечных лучей, продлевая срок службы;
  • светопрозрачные конструкции от действий вандалов, разгула стихии, летящих из-под колес транспорта камней;
  • всех, кто находится внутри, от посторонних взглядов, обеспечивая конфиденциальность жизни, отдыха, работы.
Роллетные системы также защищают от пыли и грязи, тополиного пуха и пыльцы, что радует домашних хозяек и клинеров, людей с астмой, аллергическими реакциями. Эта разновидность жалюзи препятствует проникновению в помещения грызунов, бродячих и домашних животных, птиц.

Рольставни, изготовленные на заказ для объектов в Москве и области профессионалами, выглядят стильно, не портят фасады, а гармонируют с ними.

Есть еще и психологический эффект при применении этих систем: если решетки монтируются стационарно, то рулонные жалюзи можно поднять в любой момент, и у человека не возникнет ощущение, что он «за решеткой, в темнице сырой»! Прекрасный вид из окна не будет испорчен.

Где заказать по типоразмерам рольставни на окна и двери в Москве или Подмосковье

  1. Решили купить рольставни на окна и двери загородного дома в Подмосковье?
  2. Хотите заказать по своим типоразмерам небольшие рольставни для туалета в Москве?
  3. Важно обеспечить защиту коттеджа, офиса, торгового или иного заведения от злоумышленников?
Все эти вопросы и другие вопросы по заявкам частных и юридических лиц решают специалисты «Рол-Сервиса». Цена на наши качественные, профессионально выполненные и грамотно установленные изделия в среднем ниже аналогов в столичном регионе. ООО «Рол-Сервис» - узкоспециализированная компания полного цикла. Присутствуем на рынке Москвы и Московской области с 2007 года. Предоставляем все виды услуг в сфере производства и монтажа рольставней. За более чем 11-летний период свой деятельности (данные на декабрь 2019 года) мы выполнили:
  • 8700 заказов;
  • 2700 изделий для самостоятельного монтажа;
  • 5400 заявок от наших дилеров.
Производство ведем на собственных, отлично оборудованных мощностях. Являемся официальным представителем поставщиков комплектующих и автоматики, что обеспечивает:

Высокую степень надежности изделий защитных жалюзи;

  Длительный срок службы антивандальных жалюзи защитных;
 низкие цены на элементы и на конечный продукт даже при самой сложной задаче, при заказе недорогих защитных жалюзи  возможность оперативной замены вышедших из строя комплектующих и запчастей для жалюзи защитных
высокую степень надежности изделий; длительный срок службы рольставней; низкие цены на элементы и на конечный продукт даже при самой сложной задаче; возможность оперативной замены вышедших из строя комплектующих, запчастей. В штате компании работают только профессионалы. Профильный опыт бригадиров-монтажников - от 5 лет. Опыт ведущих сотрудников - более 10 лет. Категории производимых рольставней

В компании «Рол-Сервис» вы можете заказать и купить под любые проемы рольставни следующих категорий:


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   В ассортименте представлены все ценовые категории изделий – от эконом до VIP, включая специальную антивандальную защиту. Произведем и установим рольставни на большие окна и нестандартные дверные проемы. В продаже всегда комплектующие и запчасти для самостоятельного ремонта систем.

Услуги монтажа и обслуживания роллетных жалюзи

При поступлении заявки на производство по персональным типоразмерам рольставней на окна и двери в Москве или любом районе Подмосковья мастер приедет на объект для проведения точных замеров, выявления особенностей защищаемых проемов. После согласования с клиентом сметы, составляется договор.
    • Мы изготовим, доставим изделия и проведем грамотный монтаж систем.
    • Обеспечиваем модернизацию при появлении инновационных решений.
    • При необходимости произведем частичную или полную замену частей входящих в рольставни, заменим полотно.
Предлагаем квалифицированное сопровождение объектов при установке рольставней на двери и окна в Москве и по всей Московской области. Мастер оперативно выезжает на место для диагностирования проблемы, проводит ремонт, замену автоматики или комплектующих.
  • Время реагирования на заявку 12 часов.
  • Полное восстановление работоспособности в течение 24 часов.
Наиболее расходные запчасти всегда присутствуют на нашем складе. Редкие доставим под заявку от производителя по ценам дилера. Даем гарантию как на изделия, так и на все виды услуг.

Цены и особенности заказа рол ставней

Компания «Рол-Сервис» выполняет заявки на изготовление по низким ценам производителя рольставни на ворота, двери, в туалет, на окна для объектов частных, юридических лиц, ИП в Москве и Московской области. Среди наших клиентов – мелкие, средние и крупные предприятия и организации. На постоянной основе работаем с:
  • офисными, торговыми, развлекательными, спортивными, сервисными центрами;
  • коммерческими и государственными учреждениями;
  • медицинскими и детскими заведениями;
  • управляющими компаниями жилых комплексов, коттеджных поселков;
  • подрядными организациями в сфере строительства, ремонта, отделки.

При больших объемах разовых заказов предлагаем скидки на цену рольставни.

При сотрудничестве на постоянной основе, включая обслуживание установленных роллетных систем, продумываем персональные, всегда привлекательные договорные условия.

  Обеспечиваем клиентам всестороннюю и бесплатную информационную, консультационную поддержку.  По фиксированным ценам дилера ведем продажу запчастей для проведения самостоятельного ремонта.
 Производство рольставней на окна и двери в Москве и Подмосковье ведется после поступления предоплаты 50%  Принимаем оплату наличными и по безналичному расчету. Оформляем необходимые бухгалтерские документы.
Предварительный расчет стоимости заказа можно провести на сайте по базовым тарифам на изготовление, комплектацию, тип управления. Точная смета составляется индивидуально, после получения данных от замерщика, с учетом скидок, бонусов, договорных условий взаимодействия.

Вам требуется ответственное изготовление и качественные рольставни?
Обращайтесь в компанию «РолСервис», и на вашем объекте появится надежная защита!

Обновлено август 2019

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