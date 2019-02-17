Магазин рольставни в Москве
Профессиональное изготовление рольставни на окна, двери по доступным ценам в Москве и Подмосковье
Изготовление гаражных ворот и рольставни для туалета и шкафа: квалифицированные услугиРольставни, роллетные системы или рулонные жалюзи – одно из лучших изобретений в сфере защиты зданий и сооружений разного назначения, частных, коммерческих, государственных объектов недвижимости.
Основная задача защитных рольставни - системы безопасности – предотвращение взлома, проникновения в помещения или на территорию с целью хищения, грабежа, разбоя, вандализма.Помимо этого роллетные системы выполняют еще целый ряд функций. В частности, в отличие от решеток, они защищают:
- мебель, элементы декора помещений, финишный ремонт от прямых солнечных лучей, продлевая срок службы;
- светопрозрачные конструкции от действий вандалов, разгула стихии, летящих из-под колес транспорта камней;
- всех, кто находится внутри, от посторонних взглядов, обеспечивая конфиденциальность жизни, отдыха, работы.
Рольставни, изготовленные на заказ для объектов в Москве и области профессионалами, выглядят стильно, не портят фасады, а гармонируют с ними.Есть еще и психологический эффект при применении этих систем: если решетки монтируются стационарно, то рулонные жалюзи можно поднять в любой момент, и у человека не возникнет ощущение, что он «за решеткой, в темнице сырой»! Прекрасный вид из окна не будет испорчен.
Где заказать по типоразмерам рольставни на окна и двери в Москве или Подмосковье
- Решили купить рольставни на окна и двери загородного дома в Подмосковье?
- Хотите заказать по своим типоразмерам небольшие рольставни для туалета в Москве?
- Важно обеспечить защиту коттеджа, офиса, торгового или иного заведения от злоумышленников?
- 8700 заказов;
- 2700 изделий для самостоятельного монтажа;
- 5400 заявок от наших дилеров.
В компании «Рол-Сервис» вы можете заказать и купить под любые проемы рольставни следующих категорий:
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В ассортименте представлены все ценовые категории изделий – от эконом до VIP, включая специальную антивандальную защиту. Произведем и установим рольставни на большие окна и нестандартные дверные проемы. В продаже всегда комплектующие и запчасти для самостоятельного ремонта систем.
Услуги монтажа и обслуживания роллетных жалюзиПри поступлении заявки на производство по персональным типоразмерам рольставней на окна и двери в Москве или любом районе Подмосковья мастер приедет на объект для проведения точных замеров, выявления особенностей защищаемых проемов. После согласования с клиентом сметы, составляется договор.
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- Мы изготовим, доставим изделия и проведем грамотный монтаж систем.
- Обеспечиваем модернизацию при появлении инновационных решений.
- При необходимости произведем частичную или полную замену частей входящих в рольставни, заменим полотно.
- Время реагирования на заявку 12 часов.
- Полное восстановление работоспособности в течение 24 часов.
Цены и особенности заказа рол ставнейКомпания «Рол-Сервис» выполняет заявки на изготовление по низким ценам производителя рольставни на ворота, двери, в туалет, на окна для объектов частных, юридических лиц, ИП в Москве и Московской области. Среди наших клиентов – мелкие, средние и крупные предприятия и организации. На постоянной основе работаем с:
- офисными, торговыми, развлекательными, спортивными, сервисными центрами;
- коммерческими и государственными учреждениями;
- медицинскими и детскими заведениями;
- управляющими компаниями жилых комплексов, коттеджных поселков;
- подрядными организациями в сфере строительства, ремонта, отделки.
При больших объемах разовых заказов предлагаем скидки на цену рольставни.
При сотрудничестве на постоянной основе, включая обслуживание установленных роллетных систем, продумываем персональные, всегда привлекательные договорные условия.
|Обеспечиваем клиентам всестороннюю и бесплатную информационную, консультационную поддержку.
|По фиксированным ценам дилера ведем продажу запчастей для проведения самостоятельного ремонта.
|Производство рольставней на окна и двери в Москве и Подмосковье ведется после поступления предоплаты 50%
|Принимаем оплату наличными и по безналичному расчету. Оформляем необходимые бухгалтерские документы.